Medici cubani, sabato un convegno 

La vertenza sanità torna in primo piano a Sorgono. Il 14 dicembre, alle 9.30, il teatro civico sarà palcoscenico di un convegno organizzato dal comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai. Nell’incontro si analizzerà la crisi del sistema sanitario nazionale e alcune possibili soluzioni. Dopo marce di protesta, sit-in, presidi e tanto impegno, col convegno Sos Sanità inaugura una nuova strategia, che impegna il gruppo sul fronte della formazione e del confronto. L’evento, in particolare, metterà sotto i riflettori l’esperimento in corso in Calabria, dove la sanità pubblica è stata rafforzata dall’inserimento di medici cubani. Una via percorribile anche in Sardegna, secondo gli attivisti, per la grande professionalità degli specialisti caraibici e la sua sostenibilità economica. Tra gli invitati a parlare protagonisti della sanità calabra e sarda, amministratori locali, regionali ed esperti. (l. c.)

