«Medici cubani per salvare l’ospedale di Sorgono» 

I cittadini del distretto sanitario di Sorgono vogliono far sentire la loro voce con uno striscione che attira l’attenzione di tutti. Chiedono risposte alla politica regionale e ai vertici dell’Asl. Da sabato, lungo la strada principale del paese, campeggia uno striscione con una richiesta chiara: “Il territorio e il San Camillo aspettano! Date una risposta per i medici cubani”.

L’iniziativa, promossa dal gruppo “Sos Sanità”, punta a riaccendere l’attenzione su una crisi che si trascina da anni e segna anche una nuova fase di mobilitazione. Al centro del dibattito, l’impiego di medici cubani per colmare la carenza cronica di personale sanitario.

«Lo striscione nasce dalla volontà di mobilitare il territorio e la popolazione in favore dell’ospedale - dice Gianfranca Salvai di Sos -. Durante l’ultimo convegno di dicembre, abbiamo chiesto alla Giunta regionale di esprimersi in modo diretto sulla proposta di impiegare medici cubani, ma non sono arrivate risposte. Le carenze permangono, nel reparto di Medicina e di Pronto soccorso come nella medicina specialistica territoriale dove mancano una molteplicità di specialisti. Riteniamo l’assunzione di medici cubani una via percorribile e conveniente per sopperire alle carenze di personale, anche dal punto di vista economico, meno costosa dei medici a gettone che lavorano con costi orari altissimi».

Piero Manca aggiunge: «La nostra battaglia è per tutti e chiediamo alle comunità dei paesi della Barbagia e del Mandrolisai di partecipare e sostenerci fino a quando non otterremo una sanità adeguata, sui medici cubani non abbiamo avuto nessuna risposta. Non possiamo continuare a restare nell’incertezza, senza almeno sapere se esiste una valida proposta alternativa».

Bachis Cadau, portavoce del gruppo, annuncia una nuova grande marcia per il 15 maggio: «La manifestazione non è contro qualcuno ma a difesa della sanità pubblica, può partecipare chiunque. Il nostro è un invito alla riflessione sull’importanza dell’ospedale di Sorgono e sulla necessità di intervenire al più presto per renderlo efficiente».

