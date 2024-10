Medici, confermato Antonio Sulis 

L’Ordine dei medici sceglie la continuità: lunedì è in programma la seduta di insediamento del nuovo Consiglio direttivo che dovrebbe portare alla riconferma del presidente uscente Antonio Sulis. Nei giorni scorsi si sono svolte le votazioni ed è risultata eletta l’unica lista candidata, “Per la Sanità e per la Professione”, mentre per la Commissione albo odontoiatri via libera alla lista “Etica”, guidata dal presidente uscente Andrea Contini. Per il Consiglio direttivo, votato dall’albo dei medici, sono stati eletti Antonio Sulis, Gianfranco Delogu, Franco Ledda, Maria Francesca Sanna , Federica Miculan, Roberto Irde, Gian Nicola Panichi, Luca La Civita e Magda Sammarco. Per la commissione odontoiatrica, votata dall’albo degli Odontoiatri, sono stati eletti Gisella Masala, Gabriela Argiolas, Giovanna Meconcelli, Andrea Contini e Antonio Simbula. Le dottoresse Masala e Argiolas, più votate, entreranno a far parte anche del consiglio direttivo in rappresentanza della componente odontoiatrica. Per il collegio dei revisori sono stati eletti Enrico Cuozzo, Giulia Sanna e Anna Paola Borrodde. ( m. g .)

RIPRODUZIONE RISERVATA