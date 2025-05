Medici con l’Africa, dottoressa in Uganda 

Partirà lunedì 2 giugno la missione di Giulia Meloni, giovane specializzanda in Medicina interna dell’Università di Cagliari. Destinazione: Tosamaganga, ospedale rurale della Tanzania nel distretto di Iringa, dove lavorerà per sei mesi accanto a medici e operatori locali, all’interno di un progetto di Medici con l’Africa Cuamm.

Classe 1994, nata a Villamassargia, Giulia ha scelto fin da piccola di mettersi al servizio degli altri: «Il desiderio è nato da bambina, osservando amici dei miei genitori partiti come missionari. Poi, durante gli studi, è diventato un obiettivo concreto».

Scout da oltre 20 anni, porterà con sé il senso dell’essenzialità e lo spirito di adattamento: «Non so cosa troverò, ma ho tanta voglia di mettermi in gioco». In Tanzania il Cuamm opera in quattro ospedali e 15 centri sanitari, offrendo assistenza a oltre 340mila persone in un contesto segnato da forti disuguaglianze.

Il coraggio di Giulia è oggi un esempio di solidarietà concreta in un mondo che ha sempre più bisogno di medici pronti a partire.

