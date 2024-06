Medici attesi per due giorni la settimana 

L’Asl 3 trova una soluzione temporanea per i cittadini di Desulo, da giorni senza medico di base. Paola Raspitzu, direttrice del distretto di Sorgono, annuncia che le dottoresse Lenuta Balaci e Monica Randazzo saranno operative dal 10 giugno nel poliambulatorio di via Cagliari. Riceveranno il pubblico per due giorni la settimana: lunedì (dalle 10 alle 14 Balaci) e mercoledì (9-13 Randazzo) non effettuando visite domiciliari. Spiega il sindaco Gian Cristian Melis: «Si tratta di una soluzione temporanea individuata grazie agli sforzi di Asl 3, in attesa che Ares nomini un medico di base. Temporaneamente chi lo ritiene può fare la scelta del medico, indicando la dottoressa Claudia Mascia, di Tonara. Qualora avesse avesse molte scelte, verrebbe a Desulo per fare ambulatorio. Ringraziamo le dottoresse Balaci e Randazzo. Percorreranno svariati chilometri per raggiungerci». (g. i. o.)

