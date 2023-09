Medici assenti, assistenza negata 

La sanità pubblica viaggia nella nebbia. «La situazione è molto seria e delicata» conferma il consigliere regionale di Forza Italia Emanuele Cera. Anche ieri, come è capitato anche in altre tre fine settimane di settembre, la guardia medica di via Carducci non ha funzionato dalle 20 alle 8 di questa mattina: chiuso per assenza di uno dei tre medici rimasti in servizio. Dopo le uscite di nove professionisti a tempo determinato, due dei tre a tempo indeterminato hanno presentato all’Azienda il preavviso di dimissioni che, se confermate, ai primi di novembre ridurrà l’organico a un solo medico e i disagi per i pazienti diventeranno inevitabili.

I problemi

Il direttore generale Angelo Maria Serusi ribadisce che «il servizio non chiuderà perché una soluzione sarà trovata» ma al momento l’incertezza resta. Serusi, nell’anno e mezzo al vertice dell’Azienda sanitaria oristanese ha sfiorato l’impossibile per contenere le difficoltà dovute alla carenza di medici che ha portato alla desertificazione sanitaria nel territorio provinciale. Ha inventato gli Ascot che però, puntualizza Cera, sono «una soluzione d’emergenza e tampone». Assicurano l’assistenza a chi non ha un suo medico e fanno da filtro al passaggio al Pronto soccorso dei codici bianchi e verdi che non dovrebbero arrivare agli ospedali di Oristano e Bosa.

Emergenza a Massama

Intanto è scoppiata anche l’assistenza sanitaria nel carcere di Massama che deve essere garantita dall’Asl al pari di qualunque altro cittadino. Un primo tentativo di assunzione di tre mesi rivolto anche ai medici in pensione lanciato dal direttore Serusi non ha avuto successo; si spera che abbia miglior sorte l’avviso pubblicato dall’Ares per affidare incarichi di medico di assistenza sanitaria negli istituti di pena non solo di Massama ma di tutta la Sardegna. «Un bando molto importante per la nostra Azienda sanitaria», ha spiegato il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, «dopo la difficile situazione che si è venuta a creare nel carcere di Massama, conseguente al trasferimento del quarto sanitario in servizio. Abbiamo chiesto ad Ares la riproposizione delle selezioni su scala regionale per la medicina penitenziaria per compensare questo fabbisogno nel carcere di Massama. Speriamo che molti rispondano all’avviso».

Le novità

Novità annunciate per la neurologia, l’ambulatorio sarà affiancato da un servizio di terapia in Day Hospital. E due giorni fa, nel corso di un incontro nella sede dell’Ordine dei medici, l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria ha riproposto la telemedicina «perché in ospedale arrivi quello che deve arrivare e perché i medici siano sollevati dalle incombenze burocratiche da affidare a un ufficio dedicato in ogni Asl».

