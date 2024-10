Medici aggrediti, sotto inchiesta cinque parenti della vittima 

Foggia . Sono cinque, tutti parenti stretti della ragazza morta durante un intervento chirurgico nell’ospedale di Foggia, le persone indagate che rischiano il processo per l’aggressione al personale sanitario avvenuta la sera del 4 settembre scorso nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia. La Procura ha notificato un avviso di conclusione delle indagini a padre, una sorella, due fratelli e uno zio della giovane, Natasha Pugliese, 22enne di Cerignola, accusati di lesioni e minacce.

La giovane era stata ricoverata in ospedale in seguito a un incidente stradale e qualche giorno dopo era stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente durante il quale morì. Comunicata ai parenti la notizia del decesso, questi reagirono violentemente aggredendo medici e infermieri che furono costretti a barricarsi in una stanza del reparto e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La famiglia sostiene che Natasha sia morta per errori commessi da chi l’aveva in cura e anche su questo la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati venti tra medici e infermieri per omicidio colposo.

