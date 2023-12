Medici a gettone, si va verso lo stop Troppi costi e disagi 

«Si selezionano medici di Pronto soccorso, medici specialisti in: Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Anestesia e Rianimazione, Radiologia e Psichiatria, nonché medici per servizi di Guardia interdivisionale area medica e chirurgica, in regime di libera professione. A tutti i nostri collaboratori garantiamo le migliori opportunità di crescita professionale ed economica, continuità di servizio e soluzioni logistiche e organizzative efficienti e personalizzate. Contratto con partita Iva, stipendio 600-1.000 euro al giorno; benefit: orario flessibile, spese di alloggio; disponibilità a viaggiare».

Il fenomeno

Di annunci come questo è pieno il web, e in diversi ospedali italiani nei Pronto soccorso ormai c’è un “gettonista” ogni due medici (in Sardegna il fenomeno è un po’ meno eclatante ma è comunque diffuso per cercare di colmare le carenze di organico). Un problema che sta creando disagi, malumore e rischi per i pazienti, che la Lombardia ha deciso di affrontare di petto.

La Giunta guidata da Attilio Fontana ha adottato nei giorni scorsi una delibera – seguendo l’indicazione data dal Governo con il dl 34 – che blocca il ricorso alle cooperative che forniscono questo servizio ai presìdi pubblici. Arrivati al termine dei contratti in corso, parte lo stop. «È chiaro che il meccanismo funzionerà solo se altre regioni seguiranno la stessa strada», evidenzia l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso. «Se no, i medici a gettone andranno a operare negli ospedali privati e in quelli pubblici fuori dalla Lombardia».

Gli esterni

«Certo, sarebbe più che opportuno se anche la Sardegna facesse lo stesso», avverte Susanna Montaldo, presidente regionale del sindacato Anaao. «Gli “esterni” spesso scompaginano l’organizzazione di squadra degli ospedali, non risolvono il problema perché nei Pronto soccorso possono vedere soltanto codici bianchi e gialli, quindi il carico pesante resta comunque sugli altri. Inoltre non sempre le coop garantiscono alti standard di qualità, e nel caso in cui ci sono medici stranieri, capita che non riescano a comprendere appieno il paziente. Infine, questi medici vengono pagati diversamente e di più, queste disparità causano insofferenza tra i colleghi e incrementano le “fughe”. E la spesa che sosteniamo complessivamente è molto elevata».

Il sondaggio

Secondo un recente sondaggio realizzato dalla Federazione Cimo-Fesmed su un campione di 1.000 medici, circa 4 su 10 sono pronti a lasciare il posto fisso: il 37,6% degli intervistati ha dichiarato di volersi dimettersi da dipendente del Servizio sanitario nazionale per lavorare con una cooperativa. Il 50% ha meno di 35 anni e il 45% tra i 36 e i 45 anni, mentre il 28% è over 55.

L’alternativa

Tornando alla Lombardia, che ovviamente ha quanto e più della Sardegna difficoltà a coprire i turni nei reparti, si prevedono – come riporta Il Corriere della Sera – due strade: gli ospedali più piccoli potranno prendere in prestito medici dalle strutture sanitarie più attrattive, tramite bandi ad hoc. Oppure, potranno utilizzare liberi professionisti attraverso una procedura centralizzata regionale, con un grande albo unico che sarà attivato da febbraio dell’anno prossimo. Areu, l’agenzia regionale di emergenza urgenza (la corrispondente della nostra Areus), sarà la cabina di regia.

La Regione ha stabilito anche un tetto ai compensi per i liberi professionisti: massimo 80 euro lordi all’ora per anestesisti, specialisti dell’emergenza urgenza e medici di pronto soccorso, 40 euro per le altre figure mediche. (cr. co.)

