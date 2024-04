Medici a gettone, malumori in corsia 

Sono passati tre anni dall'emergenza Covid ma nei Pronto soccorso continuano ad operare medici stranieri che lavorano in deroga al riconoscimento dei propri titoli di studio e, di fatto, limitati ad intervenire sui codici di emergenza minori come i bianchi e i verdi. I “medici in affitto”, gestiti attraverso contratti d'appalto con società che forniscono il servizio alle agenzie sanitarie locali, si muovono quindi senza norme certe. Secondo quanto rilevato dall’Ordine dei medici della provincia non sono iscritti, non pagano la quota di previdenza obbligatoria per esercitare la professione e di conseguenza non sono autorizzati a rilasciare le certificazioni di malattia e a registrarsi al Portale tessera sanitaria dell'Inps.

Questo limite operativo ha creato non pochi malumori al Pronto soccorso del San Martino tra i medici dipendenti e i professionisti “a gettone”, per via delle incombenze che vanno a carico dei primi, costretti a compilare le certificazioni di malattia per conto dei secondi. Secondo il presidente dell’Ordine, Antonio Sulis, «questo vuoto normativo, di cui i medici stranieri non sono responsabili, mina la stabilità e l'efficienza del sistema sanitario locale con un’influenza negativa sulla sicurezza sociale». Vale la pena ricordare che i medici in affitto operano grazie ad una normativa che ha introdotto la possibilità della deroga per titoli di studio fino al 31 dicembre 2025.

«Il problema nasce dal fatto che la gran parte dei medici in questione deve ancora completare il lungo iter ministeriale e conseguire l'esame per il riconoscimento della propria laurea e specializzazione conseguita all'estero – spiega Matteo Zanella, ceo della Mst group, la società che cura il servizio dei medici in affitto anche in provincia - L’assenza di tale legittimazione governativa impedisce loro di iscriversi all'ordine professionale italiano, pagare l'Ente nazionale di previdenza, e di conseguenza registrarsi al portale tessera sanitaria dell'Inps».

«Noi stiamo svolgendo un'attività legata ad un appalto di servizio, con medici italiani e stranieri, che hanno un regolare contratto libero professionale nei nostri confronti e questo sancisce che noi, come Mst group, non abbiamo doveri dal punto di vista previdenziale. Ogni singolo medico, come qualunque libero professionista in Italia, deve occuparsi della propria previdenza», precisa ancora Matteo Zanella.

Che ricorda anche come in realtà ci sia una strada per consentire ai medici stranieri di pagare almeno la quota previdenziale: esiste infatti una comunicazione della Fondazione Enpam che dà mandato alle Regioni di dare comunicazione al ministero dei medici che stanno svolgendo in deroga questo tipo di servizio.

La Regione Sardegna ha da tempo il registro con tutti i dati identificativi di questi medici ma ancora, a quanto pare, non ha inviato nulla.

