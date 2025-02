Medici a gettone, la Sardegna è quarta in Italia 

È in crescita la chiamata dei “gettonisti” in tutta Italia, e la Sardegna è al quarto posto nella classifica delle Regioni per la spesa nel 2024, poco meno di 48 milioni di euro per assumere professionisti a tempo nelle Asl e negli ospedali dell’Isola.

Emerge dal Rapporto Anac (Autorità nazionale anticorruzione) sulla domanda del Servizio sanitario nazionale di servizi di fornitura di personale medico e infermieristico, diffuso ieri da Quotidiano sanità.

La ripartizione per regioni dei gettonisti lo scorso anno vede il Piemonte al primo posto, con un quarto delle risorse di tutto il Paese, seguito dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Sardegna, che ne ha “affittato” il 10,49% del totale.

«Come Anac siamo intervenuti, fra i primi, anche di fronte al Parlamento e al Governo, a segnalare il fenomeno dei cosiddetti medici a gettone, la crescente esternalizzazione del personale sanitario, caratterizzata da contratti particolarmente onerosi per le amministrazioni, in cambio di servizi non adeguati, spesso con rischi per la salute dei pazienti», sottolinea il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia. «Si tratta di un progressivo impoverimento degli organici, perché medici ed infermieri in più casi preferivano lasciare il proprio impiego, attratti dalle più elevate remunerazioni riconosciute per le prestazioni di carattere interinale. Tutto questo, dando vita ad un circolo vizioso, a causa di una irragionevole concorrenza fra le diverse Asl, come emerge dalla nostra indagine conoscitiva. Ospedali e Asl pubbliche dispongono di eccellenti risorse professionali che, tuttavia, in molti casi non sono adeguatamente valorizzate e, anzi, sono spesso spinte verso altri approdi, privando le amministrazioni del loro patrimonio più prezioso».

A fine gennaio scorso, Ares ha assegnato i lotti della maxi gara d’appalto per la fornitura dei medici a gettone che andranno a lavorare nei pronto soccorso delle Asl di Gallura, Nuoro, Medio Campidano, Oristano e Sulcis. Un’operazione per la quale l’Azienda regionale per la salute ha preventivato una spesa di circa 9 milioni di euro.

