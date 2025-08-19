«Medici a gettone, disagi extra ai pazienti» 

Che i medici a gettone al Pronto soccorso dell’ospedale siano utili non si discute altrimenti l’Asl non li pagherebbe (si dice anche bene) ma c’è un problema che l’Ordine dei medici della provincia di Oristano evidenzia.

La denuncia

Ancora una volta, sottolinea il presidente Antonio Sulis, «denunciamo il grave disagio arrecato ai pazienti del Pronto soccorso e ai medici di famiglia dall’impiego di cosiddetti medici a gettone extracomunitari ammessi in deroga, i quali non essendo iscritti all’Ordine non dispongono delle credenziali necessarie per accedere alle piattaforme Inps e Inail». Che non è roba da poco.

I disagi

Una condizione che impedisce a quei medici di prescrivere per i pazienti che accedono al Pronto soccorso con codice verde (poco critici, prestazioni differibili) e bianco (pazienti non urgenti) accertamenti diagnostici, terapie, di rilasciare certificati di malattia o di infortunio «con evidenti ripercussioni – aggiunge Antonio Sulis – sulla continuità assistenziale e sul carico di lavoro dei medici di famiglia».

Tradotto. Se un paziente con codice bianco, un banale dolore al piede, dopo un’attesa di alcune ore viene visitato dal medico a gettone per le ricette, i certificati e quant’altro deve recarsi dal medico di medicina generale sempre che lo abbia o all’Ascot di competenza se aperto.

La replica

Pronta la replica del commissario dell’Asl 5, Federico Argiolas: «Se ne potessimo fare a meno, ne faremmo a meno, essendo di gran lunga preferibile, anche per l'organizzazione aziendale, la cara e vecchia dipendenza dal Sistema sanitario nazionale. Stante la situazione in cui le selezioni, concorsi, mobilità, convenzioni con altre aziende sanitarie, incarichi libero professionali e prestazioni aggiuntive non sono sufficienti a garantire un servizio adeguato, l’Asl di Oristano deve tutelare il cittadino con gli altri strumenti messi a disposizione, come il sistema dei “medici a gettone”, che comunque si ringrazia per la disponibilità, pur consapevole dei limiti segnalati dall'Ordine. Si rimane ovviamente sempre disponibili ad accettare e mettere in atto delle proposte migliorative».

I dati

Stando agli ultimi dati dell’Asl 5 in un anno gli accessi con codice verde al San Martino si aggirano sui 12.700 e quelli con codice bianco sui 700 che su un totale accessi di 23mila circa significa oltre la metà, il 57 per cento per l’esattezza. Sulla stessa media le visite al Pronto soccorso di Bosa, Ghilarza con punte ancora più alte al Pediatrico e Ginecologico. Un drappello sofferente più o meno tanto, che si muove alla ricerca di un medico che certifichi. «L’Ordine ritiene urgente che l’Asl adotti ogni misura possibile per superare questa criticità, a tutela dei cittadini e dell’efficienza del sistema sanitario. Da cittadino e da medico prima che da presidente dell’Ordine mi arrivano tante richieste da parte dei pazienti e dei colleghi perché si ritorni alla normalità; chi accoglie il paziente al Pronto soccorso deve chiudere la pratica non rimandarla alla medicina generale che ha già tanto di suo», sostiene Sulis. Grazie ai medici a gettone, aspettando i medici senza gettone: quando non si sa.

