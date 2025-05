Medici “a chiamata” per i bisognosi 

La fila di dodici per avere il medico, come accaduto una settimana fa a Terralba, è solo la punta dell’iciberg. Nell’Oristanese sono migliaia le persone senza assistenza e alla fine in tanti rinunciano persino a curarsi. Un sistema in emergenza e a soccorrere la sanità pubblica ci pensa il volontariato con lo sportello d’ascolto sanitario solidale, aperto due mesi fa dall’associazione Domus e dalla Caritas diocesana. «Un servizio che dà consulenze, fornisce consigli, aiuti pratici e indirizza le persone in difficoltà verso il sistema nazionale» spiega la presidente di Domus, Luisanna Usai.

Gli specialisti

La vera novità sono i “medici a chiamata”: specialisti che gratuitamente effettuano visite e forniscono assistenza. «Noi come Domus avevamo da tempo una rete di medici che si erano messi a disposizione per il nostro progetto di aiuto verso i più bisognosi – aggiunge la presidente – Adesso insieme alla Caritas stiamo cercando di ampliare il servizio». In campo ci sono cardiologo, dentista, ginecologo, neurologo, medico legale, dermatologo, oculista: una quindicina di specialisti che a chiamata possono visitare sia le persone seguite da Domus, circa 115 famiglie sia gli utenti della Caritas, 600 nuclei familiari con un migliaio di assistiti. Ma il sostegno si estende anche tutti i bisognosi (con un Isee inferiore a 10mila euro). «La richiesta è notevole – osserva Luisanna Usai – sono sempre più numerosi i cittadini che non possono aspettare i tempi della sanità pubblica e non possono permettersi visite in privato».

L’offerta

«Abbiamo intenzione di mettere a disposizione anche un pulmino per accompagnare i pazienti alle visite fuori provincia – sottolinea – proprio per cercare di garantire a tutti il diritto all’assistenza ed evitare che si sia costretti a rinunciare alle cure». Nella sede Caritas di via Cagliari oltre allo sportello sanitario sono disponibili anche servizi come l’emporio della solidarietà, la farmacia e la parafarmacia solidale che erano stati aperti anni fa dalla storica direttrice Giovanni Lai e dall’arcivescovo emerito Ignazio Sanna. Oggi l’attività prosegue con il direttore don Maurizio Spanu e l’arcivescovo Roberto Carboni. «Sono servizi ormai indispensabili – commenta don Maurizio – che noi cerchiamo di far crescere grazie al banco alimentare e farmaceutico, all’8 per mille e alle donazioni di privati». Le richieste di aiuto arrivano da tutta la Diocesi. «La presenza di medici e farmacisti che danno consigli e accompagnano gli utenti nei vari percorsi e nelle scelte basilari come la sana alimentazione è un importante traguardo» aggiunge. Così come è un risultato di umanità e delicatezza, la stanza dell’accoglienza, all’ingresso della Caritas diocesana. «Qui le persone possono stare in un ambiente riservato e discreto in attesa dell’assistenza, senza dover aspettare per strada» fa sapere don Maurizio. Inoltre alla fine di marzo è stato attivato anche uno sportello d’ascolto in carcere.

