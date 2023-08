Medici a 60 euro l’ora per tamponare l’emergenza 

Sembra il proverbiale asso nella manica ma in realtà a prendersi l’onere (e l’onore di un compenso professionale di 60 orari lordi) di tamponare la carenza di medici di medicina generale, saranno i camici bianchi che dovranno gestire, su base volontaria, gli ambulatori straordinari di assistenza primaria (Asap) messi in campo dalla Asl del Medio Campidano. Uno di questi dovrebbe aprire presto anche a Serramanna, nuovamente alle prese con le criticità nell’assistenza di base seguita al trasferimento (da qualche giorno) di una dei cinque medici del paese.

Ad aiutare gli oltre mille pazienti senza un medico di fiducia ci prova il direttore generale della Asl del Medio Campidano, Giorgio Carboni, che con una deliberazione firmata due giorni fa ha approvato il progetto aziendale che prevede l’istituzione degli Asap. Contestualmente il manager ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto a medici di medicina generale e ai medici di continuità assistenziale. Le misure, evidentemente, non riguardano la sola Serramanna ma tutto il territorio della Asl dove, rileva la stessa azienda, «risultano carenti 34 sedi di assistenza primaria i cui cittadini privi di medico di medicina generale sono assistiti, per la gran parte, dai medici rimanenti che, con senso di responsabilità, hanno accettato di farsene carico». «Il risultato», ammette la stessa direzione sanitaria, «è però solo parziale, in quanto alcuni cittadini rimangono privi di assistenza primaria». Da qui il ricorso al progetto degli Asap che, a Serramanna, dovrebbe essere ospitato presso i locali del poliambulatorio Asl di corso Europa.

«Il bando sembra avere caratteristiche utili per risultare di interesse nei confronti dei medici di medicina generale. Rispetto al passato ritengo che questa soluzione possa essere maggiormente efficace pur rimanendo in un ordine di provvisorietà e temporaneità. Ben venga quindi il bando Asap», dice il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, che vede però ancora lontana la soluzione definitiva alla crisi (a Serramanna, da qualche settimana, 800 piccoli pazienti sono di nuovo senza assistenza dopo il trasferimento della pediatra).

