Mediazione dell’Ecowas, nulla di fatto: venti di guerra sul Niger 

Niamey. Seppur mitigati con ultimi appelli alla diplomazia, venti di guerra spirano dal Niger: il capo dei militari golpisti, il generale Abdourahamane Tchiani, ha snobbato la delegazione di alto livello dell’Ecowas arrivata a Niamey per sventare il rischio di un conflitto regionale che, in base un ultimatum, incombe già per domani. La giunta che ha deposto il presidente filo-occidentale Mohamed Bazoum inoltre ha tagliato due ponti con il suo storico Paese di riferimento, la Francia, annullando gli accordi militari e intimando lo sfratto all’ambasciatore di Parigi. Il blocco regionale della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, dal canto suo, ha annunciato che i suoi capi di Stato maggiore hanno definito i contorni di un intervento. Il tutto mentre Bazoum, dalle colonne del Washington Post, ha messo in chiaro la posta in gioco: il golpe del 26 luglio crea «rischi devastanti ben oltre i nostri confini» e, dopo Mali e Burkina Faso, fa cadere anche il Niger nella sfera d’influenza di Mosca.

Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) su cui si appuntavano le speranze di una mediazione ha lasciato giovedì notte Niamey senza aver incontrato Tchiani. A ricevere gli emissari guidati dall’ex presidente nigeriano Abdulsalami Abubakar è stato solo un componente della giunta assieme ad altri quattro militari e un civile. Resta in piedi dunque l’ultimatum dell’Ecowas che ha minacciato anche l’uso della forza se Bazoum non verrà reinsediato entro domani. «Qualsiasi aggressione» avrà «una risposta immediata e senza preavviso da parte delle Forze di Difesa e Sicurezza nigerine su uno dei membri» dell’Ecowas, «a eccezione dei Paesi amici sospesi», ha minacciato il generale a capo del golpe riferendosi a Burkina Faso e Mali. Ouagadougou e Bamako hanno già dichiarato di considerare «una dichiarazione di guerra nei loro confronti» qualsiasi intervento contro il Niger.

