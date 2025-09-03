Mediazione della Farnesina: incontro tra le fazioni libiche 

Roma. Potrebbe rappresentare una svolta nello scenario libico l’incontro di martedì a Roma tra due rappresentanti degli schieramenti contrapposti nel Paese, quello guidato dal premier del governo di unità riconosciuto dall’Onu, Abdulhamid Dbeibah, insediato a Tripoli e quello che fa capo al generalissimo Khalifa Haftar, al potere de facto nell’est della Libia. Nella capitale italiana si sono infatti incontrati il nipote del premier Dbeibah, Ibrahim, e il figlio di Haftar, Saddam, suo erede designato e vicecomandante dell’Lna, l’esercito libico basato a Bengasi.

Il faccia a faccia, frutto a quanto pare di un’intensa attività diplomatica, sarebbe stato officiato a sorpresa dalla presenza di un ospite di riguardo, l’inviato speciale Usa per l’Africa e le questioni arabe e medio-orientali, Massad Boulos. Lo stesso rappresentante americano che ha successivamente incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per fare il punto sulla stabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il responsabile della Farnesina ha confermato nel colloquio l’importanza strategica della Libia per la sicurezza europea ed internazionale e la volontà di consolidare la cooperazione con i Paesi di partenza e di transito del Nord Africa e del Sahel per combattere la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani. I due hanno poi espresso sostegno alla roadmap presentata al Consiglio di sicurezza Onu dalla rappresentante speciale delle Nazioni Unite Hanna Tetteh. Difficile capire quali siano i temi discussi da Dbeibah, Haftar e Boulos, ma gli analisti scommettono sul fatto che l’incontro segnali un rinnovato interesse di Washington nei confronti del Paese africano, spina nel fianco degli americani dopo la tragica fine dell’ambasciatore Chris Stevens, rimasto ucciso in un assalto dei miliziani al compound del consolato di Bengasi, l’11 settembre 2012. Un evento che da allora ha allontanato gli Usa dalla Libia. Oltre 10 anni dopo però le cose sono molto cambiate e Mosca ha guadagnato terreno.

