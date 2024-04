Mediateca, in arrivo tre nuovi bibliotecari 

Sono tre i nuovi bibliotecari a tempo nella mediateca comunale di via Sant’Olimpia, in arrivo il 28 maggio con il progetto Ri-book del servizio civile.

La graduatoria è stata stilata nei giorni scorsi dopo i colloqui di selezione. Per loro dodici mesi di lavoro sicuro in biblioteca, 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. Gli operatori volontari, tutti giovani selezionati con le modalità indicate nel bando, ora sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa, tra le altre cose, l’importo dell’assegno mensile in 507 euro e 30 centesimi, salvo incremento sulla base della variazione accertata dall’Istat. Passaggi burocratici prima di entrare in servizio nella biblioteca comunale dove daranno un supporto agli operatori presenti ogni giorno nella struttura di via Sant’Olimpia: dalla catalogazione dei libri, alla gestione della sala lettura e studio, sino alle attività legate a laboratori con i più piccoli e iniziative culturali con le associazioni locali.

