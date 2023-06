Mediaset, l’impero punta sulla continuità 

Fedele Confalonieri, il suo amico di sempre, entra nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi dalla piccola porta laterale che usa quasi sempre. Il presidente di Mfe-Mediaset evita i riflettori dei media e compie una piccola scelta di continuità. La stessa che fa il mercato, che crede alla continuità nel Biscione con una giornata di calo in Borsa dopo due sedute in rally per i titoli del gruppo.

Ora l’attesa del mondo economico è soprattutto per il testamento che, nonostante ipotesi di accelerazione emerse subito dopo il funerale, dovrebbe venire aperto nei prossimi giorni. Il tema centrale della successione è la divisione di oltre il 60% di Fininvest in capo al fondatore. La quota verrà assegnata in parti uguali ai cinque figli, oppure la parte di “legittima” è stata indirizzata verso Marina e Pier Silvio, che da anni sono ai vertici delle società del gruppo?

Le ultime volontà di Berlusconi sono quasi certamente in mano al notaio storico che ha seguito Fininvest dai tempi delle prime operazioni immobiliari e anche il Milan, quando era di proprietà di Berlusconi, cioè il milanese Arrigo Roveda.

Intanto un saluto a sorpresa dei dipendenti a Pier Silvio Berlusconi che rientrava in azienda dopo i funerali del padre è stato l'occasione per confermare il concetto di continuità. Da ora «noi facciamo un click e torniamo a essere un'azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita», ha ribadito l'ad di Mfe-Mediaset.

