Mediaset denuncia Corona per minacce: «Vietategli i social» 

Milano. Non solo una denuncia per diffamazione e minacce ma anche la richiesta di una misura di prevenzione per impedirgli l'uso dei social e l'utilizzo del cellulare per diffondere contenuti che danneggiano l'azienda. È la mossa di Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico che dal suo format sul web “Falsissimo” sta bersagliando le trasmissioni e i conduttori del gruppo televisivo, per altro quotato in borsa.

La società nei giorni scorsi ha depositato una querela alla Dda corredata da una istanza in modo da ottenere che sia la magistratura a vietare all'ex “re dei paparazzi” di proseguire con quella che è ritenuta una campagna diffamatoria. Querela che in sostanza, riferiscono fonti, è stata proposta a tutela non tanto dei vertici ma della reputazione stessa del Gruppo, degli assets patrimoniali, artistici e dei contenuti delle trasmissioni oggetto di attacchi e minacce.

L'iniziativa di Mediaset prescinde dalla posizione di Alfonso Signorini, il primo ad essere finito al centro delle dichiarazioni al “vetriolo” di Corona (indagato per revenge porn) e che, autosospesosi dall'azienda e poi iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, pure lui ha chiesto una misura di prevenzione analoga.

«Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare», è stata la replica a stretto giro di posta dell'ex agente fotografico.

Corona è atteso oggi in Tribunale per via una richiesta, avanzata dai legali dal direttore editoriale di “Chi”, di un provvedimento cautelare d'urgenza per bloccare la messa in onda della prossima puntata del suo programma, prevista per il 26 gennaio. «Sono veramente basito, pare che non sia chiaro che in Italia c'è la libertà di pensiero e di parola in qualunque modo venga manifestata», ha commentato l'avvocato Ivano Chiesa, storico difensore dell’ex fotografo.

