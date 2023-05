Media Maccioni, un’eccellenza in inglese 

Una targa da parte di The english centre of Cambridge per premiare l'impegno della scuola media Mariangela Maccioni di Nuoro come centro di preparazione d’eccellenza.

A rappresentare il centro cantabrigense il responsabile del centro esami di Sassari Gianni Lovecchio che afferma: «Le lingue straniere servono ad aprire la mente e le strade che vi guideranno a realizzare i vostri sogni. Servono per la vita, per comunicare o, più semplicemente (ma mai banalmente) per viaggiare; per accogliere ed essere accolti nel mondo». L'istituto comprensivo celebra vent'anni di dedizione nell'organizzazione di corsi in lingua inglese ottenendo il primato nel nord Sardegna e oggi è l'unica scuola della Provincia a proporre tutte e tre le certificazioni, compresi francese e spagnolo.

Entusiaste cinque studentesse che ieri hanno parlato inglese: «Siamo grate perché ci ha fatto crescere migliorando anche la pronuncia. È stato motivazionale, ci ha spinto a informarci sulle ulteriori possibilità di certificazione. Alcune di noi le hanno conseguite tutte e tre con impegno costante, quotidiano. Ringraziamo i nostri docenti per l'opportunità».

Davanti a loro, insieme a Lovecchio, la dirigente Graziella Monni che ha esibito la targa, e le docenti Rossella Cacciatori, Giannina Dessolis, Silvia Secci, Elisabetta Manduca e Chiara Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA