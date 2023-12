Media e studenti, firmata l’intesa 

Firmato a Sassari il protocollo per la realizzazione dei Laboratori del progetto “Med - Educare ai media per le competenze della vita”. A siglarlo, il presidente del Corecom Sardegna, Sergio Nuvoli, e il dirigente del liceo Margherita di Castelvì (capofila del progetto) Gianfranco Strinna, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. All’incontro ha partecipato anche il componente del Corecom Alessandro Balzani.

La sottoscrizione del protocollo arriva a conclusione di un percorso iniziato nel 2021 ad opera di una rete di Istituti Superiori della provincia di Sassari, composta dai Licei Azuni, Castelvì, Figari, Spano di Sassari e dall’Istituto Paglietti di Porto Torres.

«È sempre più urgente investire risorse, umane ed economiche, sull’educazione al corretto uso dei mezzi di comunicazione», ha detto il presidente del Corecom Sergio Nuvoli, «per questo il protocollo di intesa è particolarmente importante, perché permette di dare gambe ad un progetto che per noi è un modello, che speriamo venga presto replicato in tutta la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA