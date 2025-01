Media Biddau, una scuola in sicurezza 

Dopo i lavori ultimati nello scorso mese di settembre che hanno permesso di riaprire la scuola media “Biddau”, la ex numero 1, adesso arrivano anche le opere di adeguamento alla normativa antincendio. Gli interventi sono già stati assegnati per un importo di 70mila euro. Nel progetto è previsto il completamento dell’anello dell’impianto al piano terra ma anche l’adeguamento della scala di sicurezza esterna con la sostituzione degli infissi e la realizzazione delle tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico.

Nel programma degli interventi figura inoltre la messa in sicurezza nella parte esterna con la rimozione e realizzazione della scala antincendio sul lato dell’edificio dell’ex giudice di pace. I lavori si svolgeranno senza interferire con il normale andamento delle attività scolastiche. «La messa in sicurezza degli istituti scolastici - afferma l’assessora alla Pubblica istruzione Maura Marongiu - è una priorità per la nostra amministrazione perché si tratta di garantire la protezione degli alunni, oltre che di assicurare che le scuole siano ambienti sicuri, adatti alla crescita e all’apprendimento». ( s.c. )

