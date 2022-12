Media 2, per ora si elimina l’amianto 

«Il progetto di bonifica deve interessare l’intera struttura, dalle prime notizie sembrerebbe che il progetto preveda il mantenimento di parte della struttura esistente. Come associazione Ex esposti confermiamo la necessità di abbattere totalmente la struttura e, se ritenuta indispensabile, costruire ex novo un edificio scolastico», è il parere di Giampaolo Lilliu.

Giampaolo Lilliu, presidente Ex esposti amianto della Sardegna, ricorda che dopo 30 anni l’impegno suo e dell’associazione fa un passo in avanti importante ma non chiude la partita amianto e meno che mai la demolizione dell’ex scuola Media 2 “Grazia Deledda” di via Santulussurgiu.

L’intervento

Il progetto finanziato dalla Regione con 705mila euro prevede la demolizione e la bonifica dall’amianto della scuola ma «per l’intervento complessivo di demolizione e bonifica globale da un milione 340 mila euro abbiamo chiesto un finanziamento integrativo di 634 mila euro sempre alla Regione», chiarisce in una nota l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «E noi vigileremo – ribatte a distanza Giampaolo Lilliu - E invitiamo fin da ora le istituzioni e l’amministrazione comunale a prevedere un abbattimento totale della struttura attuale e di utilizzare i finanziamenti a tale scopo».

«Sarà demolita»

Il sindaco Massimiliano Sanna non ha dubbi: «Dopo la bonifica con i 705mila euro della Regione, la struttura sarà demolita, poi vedremo che destinazione dare all’area libera e bonificata. Intanto la classi restano nell’ex Frassineti garantendo così ai residenti nel quartiere Sacro Cuore di conservare la sua scuola».

Il primo passo

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete: «Il progetto comprende le opere di rimozione delle strutture presenti all'interno dell'edificio e le opere di bonifica dall’amianto e dai materiali comunque pericolosi che compongono la struttura dell’edificio. Non risulta possibile eseguire le opere di bonifica senza la rimozione degli elementi strutturali che concorrono alla stabilità dell’opera, in quanto l’organismo statico del fabbricato risulterebbe compromesso dalla sola rimozione dei pannelli in cemento amianto. Si tratta di un intervento particolarmente importante per il contesto in cui l’immobile è inserito: la vicinanza ad un altro istituto scolastico, alla palestra e al Campo di atletica. Per questo motivo occorre un intervento globale di demolizione e bonifica dell’intera superficie che potrà essere eseguito dopo l’ottenimento del nuovo finanziamento da 634mila euro».

L’attesa

Per completare la bonifica e soprattutto arrivare alla fase finale con la demolizione dell’ex edificio scolastico ci sarà dunque da attendere. Il Comune batterà con la Regione per ottenere il finanziamento dei 634mila euro. «Ci contiamo», conclude fiducioso il sindaco Massimiliano Sanna.

