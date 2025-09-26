MedFest, idee al centro del Mediterraneo 

Olbia al centro del Mediterraneo tra biodiversità, innovazione, musica e dialogo tra culture: cominciato ieri e fino al 28 settembre, la seconda edizione di MedFest, evento sostenuto dall'assessorato regionale al Turismo. Sul tavolo, le grandi sfide dei paesi affacciati sul mar Mediterraneo, dalla transizione verde e digitale al turismo responsabile, affrontate tra talk, panel, mostre e 50mila metri quadri di scienza, arte e intrattenimento allestiti in un villaggio esperienziale al molo Brin. «In questa manifestazione, che riunisce 24 Paesi del Mediterraneo, si incontrano competenze e buone pratiche che guardano al futuro dell'area rispetto a temi su cui la Regione investe in modo importante per porre la Sardegna al centro del Mediterraneo», ha detto il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, durante la presentazione della manifestazione.

«MedFest mette in mostra iniziative volte a creare coesione tra culture in ambito commerciale e turistico: i temi si innestano nella strategia della Regione di creare la macroregione del Mediterraneo occidentale», ha aggiunto l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. «Questo è un modo di leggere il turismo e promuovere una cultura dei paesi attraverso etica e valori: avvicina i giovani e guarda alle imprese», ha concluso il direttore generale del ministero del Turismo, Francesco Felici. (t. c.)

