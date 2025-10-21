VaiOnline
Energia.
22 ottobre 2025 alle 00:32

Medea in campo con Zola: «La Sardegna ha bisogno del metano» 

«La Sardegna ha bisogno del metano, il nostro investimento serve soprattutto, ancor prima che alla transizione energetica, allo sviluppo della regione, perché va a colmare un gap infrastrutturale storico che purtroppo l'Isola aveva nei confronti di altre regioni italiane. Portare la rete è un'opportunità in più per i cittadini e le imprese per poter avere una fonte energetica alternativa e più competitiva». Ne è convinto Ruggero Bimbatti, amministratore delegato di Medea (gruppo Italgas), ieri a Cagliari, alla Unipol Domus, per la presentazione della nuova campagna pubblicitaria della società, in diffusione da novembre e intitolata “L'energia che muove l'isola”. Una campagna che «nasce per raccontare come le reti più all'avanguardia d'Italia e, per il loro tramite, l'energia del gas naturale e dei gas rinnovabili, stia contribuendo a rendere la Sardegna ancora più moderna, efficiente e connessa», sottolinea Bimbatti.

Testimonial d'eccezione degli spot è Gianfranco Zola, campione sardo, simbolo del calcio degli anni '90 e 2000 e icona internazionale grazie ai successi con il club inglese del Chelsea: «Ho accettato con piacere anche perché sono convinto che a lungo andare questo porti un beneficio ai sardi», spiega il “baronetto”, titolo che gli fu conferito nel 2004 dalla regina Elisabetta II per meriti sportivi e per il suo comportamento esemplare durante la sua lunga e prestigiosa carriera come calciatore al Chelsea e in Inghilterra. L'investimento di Medea nell'Isola fino a ora è stato di circa 600 milioni, la società serve 116 Comuni e circa 54mila clienti. Oggi Medea è presente in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa la Sardegna, inclusi i capoluoghi Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia. Con oltre 1.400 chilometri di rete “nativa digitale”, altri 1.500 chilometri di network digitalizzato e più di 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto (Gnl).

