Medde, uno splendido oro per il w.c. cagliari 4 podi  

Pilloni chiama, Medde risponde. Gli Under 19 cagliaritani stanno dominando la scena delle tavole a vela. Dopo il Mondiale Youth&Junior degli iQFoil, la bandiera italiana sventola anche ad Atene, dove si è concluso il campionato europeo Techno 293, di Atene, vinto dalla campionessa del mondo Teresa Medde. L’atleta del Windsurfing Club Cagliari, classe 2007, torna così sul podio già scalato nel 2022 e frequentato (terza) nel 2023 a Torbole. Nei sei giorni di gara, Medde ha dimostrato di essere la più forte con tutte le condizioni di vento (sino a 38 nodi o sotto i 10), aggiudicandosi ben 9 delle 15 regate, Seconda la greca Nefeli Anagnostou, terza l’estone Liisbeth Orav.

Il Windsurfing Club Cagliari che ha portato ben 15 atleti (sui 309 complessivi), tra le varie categorie, tra gli Under 13 e gli over 19. Per il Club e i coach Andrea e Alessandro Melis anche la soddisfazione del secondo posto di Alessandro Giagoni Locci, (U19 e assoluto), del terzo di Riccardo Poledrini (U19) e del secondo dell’over 19 Veronica Poledrini.

