Medau Zirimilis, si svuota il bacino: acqua nel Cixerri 

Sono in corso le attività di svuotamento della diga di Medau Zirimilis: iniziate qualche mese fa, si sono rese necessarie per poter realizzare importanti opere di manutenzione straordinaria. La comunicazione giunge dall’Ente acque della Sardegna (Enas) che gestisce l’impianto di Siliqua. I lavori, appaltati direttamente dalla Regione, riguardano le impermeabilizzazioni dei paramenti, gli organi di presa e scarico e i dreni.

Lo svaso definitivo del bacino, che in situazioni ottimali può contenere poco più di 16 milioni di metri cubi d’acqua, dovrebbe concludersi entro fine maggio. L’invaso verrà mantenuto vuoto fino al termine delle manutenzioni.

Con la notizia, giunta in un momento critico, a causa della grave siccità che l’Isola sta vivendo, è sorta qualche preoccupazione per l’eventuale perdita della risorsa idrica. Le rassicurazioni arrivano dal direttore generale di Enas, Giuliano Patteri: «L’acqua non verrà persa. Abbiamo una serie di sistemi che permettono di trasferirla nel bacino del Cixerri, dove sarà poi ridistribuita. La nostra è una comunicazione dovuta, anche per garantire la sicurezza delle attività produttive che si trovano intorno all’invaso: quella in corso è un’operazione pianificata da tempo, necessaria per garantire i servizi futuri, e la si sta svolgendo nel momento più idoneo, quando il volume d’acqua contenuto nel bacino è minore».

