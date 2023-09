Medau Zirimilis, a ottobre il via ai lavori  

Partiranno a ottobre i lavori sulla diga di Medau Zirimilis, operazione finanziata con oltre 10 milioni di euro di fondi del Pnrr. L’invaso, nel territorio di Siliqua, oggi contiene circa un milione e mezzo di metri cubi d’acqua, poco rispetto alle potenzialità e per le necessità del territorio. L’invaso di punta Gennarta, in territorio di Iglesias, non gode di migliore salute: potrebbe contenere 12 milioni di metri cubi, ora ne contiene solo tre. «È un sistema di dighe molto fragili, che da anni non riescono ad andare a pieno regime», spiega Pierfrancesco Testa, direttore del Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale. «Potrebbero funzionare, ma i problemi strutturali, che dovrebbero venire risolti con i prossimi interventi, non lo permettono». Ecco perché i lavori sono necessari. Gli invasi riescono a malapena a soddisfare la richiesta stagionale delle campagne: le ultime siccità nell’Iglesiente risalgono al 2017, nel Sulcis e Campidano di Cagliari al 2003.

Va in tutt’altro modo per la diga del Cixerri, territorio di Uta, che raccoglie un enorme bacino di acque. L’invaso, che riesce a fare il pieno ogni anno, dovrebbe sopperire alle carenze durante i lavori nella diga di Medau Zirimilis. «Da circa un anno, abbiamo ottenuto l’impianto di sollevamento del bacino del Cixerri – spiega Testa –, nei prossimi mesi verrà sistemato, e andrà a sopperire le carenze nel distretto di Siliqua». Sempre a ottobre, sono previsti i lavori nel bacino di Bau Pressiu, tra Siliqua e Nuxis, destinato però al fabbisogno delle acque potabili per il basso Sulcis.