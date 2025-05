Medas e “Filindeu” tappa a Nurallao 

In questa puntata di “Filindeu”, alle 21 su Videolina, Gianluca Medas ci porta a Nurallao, paese incantato circondato da seicento sorgenti, noto per is frascus e le tegole di tradizione. Qui assieme al signor Carlo riscopriamo la cucina che nasce dal selvatico, con la preparazione di un piatto sorprendente: agnello al cardo selvatico e menta. Un connubio di sapori forti e freschi, che racconta una Sardegna ancora legata ai ritmi della natura e alla sapienza antica del territorio.