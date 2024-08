Medas e “Filindeu” 

Nella puntata di “Filindeu”, stasera alle 21 su Videolina, il nostro cuoco per caso Gianluca Medas (foto) , ha incontrato a Dorgali la signora Angela, una vera e propria miniera di racconti e tradizioni. “Un tempo da noi si mangiava così”, “questi erano i nostri piatti ricchi”. Ed in realtà, nel suo parlare, c’è un po’ di nostalgia. Certi sapori erano speciali, preparati solo per la festa. Ed invece oggi questo gusto per l’attesa si è perduto. Ma non i sapori straordinari che queste ricette possono regalare a chi impara la tecnica che nulla ha a che fare con il gourmet. In questa puntata protagoniste sono le casadine dorgalesi fatte con formaggio pecorino e bovino e un po' di menta cotte e su pistiddu fatto con la sappa di vino e la buccia di arancia.