Medas e “Filindeu” 

Nella puntata di “Filindeu”, in onda oggi alle 21, il nostro cuoco per caso Gianluca Medas ci porta a Carloforte per esplorare una tradizione culinaria antica e autentica. La protagonista è la fainò in ta crusta ossia la farinata in crosta, un piatto simbolico della comunità carlofortina. Girata interamente nella casa di signora Annamaria, la puntata svela i segreti di questo dolce unico, preparato senza zucchero e con ingredienti semplici: semola di farina di ceci, semola di grano duro, sapa, uva passa e semi di finocchietto insieme ad altri sapori che verranno svelati nella trasmissione. Questa ricetta rappresenta molto più di un semplice dolce, è la testimonianza della storia e dell’identità di Carloforte, un piatto che racconta di una comunità che si riuniva attorno al forno cittadino nel fine settimana.