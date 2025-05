Medas e “Filindeu” 

Nel nuovo appuntamento di “Filindeu”, il nostro viaggio tra le tradizioni gastronomiche della Sardegna ci porta a Serramanna, nella sede dell’Associazione Culturale Tradizioni di Serramanna. Un luogo vivo, animato da donne straordinarie – Annamaria, Mari, Sandra, Maria Carmen, Mary, Michela, Manuela, Noemi, Marta e Giulia – custodi di ricette antiche e gesti tramandati con amore.

Insieme a loro riscopriamo due preparazioni che raccontano l’identità del paese e il calore delle sue cucine: is paras frittus e is lunas, dolci che parlano di comunità, festa e memoria. Due ricette semplici solo in apparenza, che nascondono nelle pieghe della pasta e nel profumo dello zucchero una storia collettiva fatta di condivisione e saperi antichi.