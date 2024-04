Medas e “Filindeu”  fanno tappa a Mandas 

“Filindeu” continua la sua ricerca di radici profonde attraverso l’alimentazione, ed è grazie a questo lavoro che la trasmissione, dedicata alla cucina tradizionale, ha trovato il successo. Nella puntata odierna, girata a Mandas, il nostro “cuoco per caso” Gianluca Medas, ha avuto l'opportunità di incontrare Antonello, chef professionista, che ha generosamente offerto la sua esperienza per la preparazione di un piatto storico del Campidano noto per il suo sapore straordinario: i malloreddus alla bagna de caboniscu.