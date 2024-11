Medas e “Filindeu” 

Stasera, alle 21, su Videolina, va in onda “Filindeu”, la trasmissione ci mosterà le radici profonde della cucina del Goceano con un piatto simbolo: sa piscadura. A guidarci in questo viaggio culinario è Giangi Sulas (foto) , appassionato di cucina, nuorese, che delizierà il nostro cuoco per caso Gianluca Medas (nella foto) con una preparazione semplice ma ricca di storia. Sa Piscadura è molto più di un piatto.

È un simbolo di resilienza, comunità e connessione con la terra. Nelle antiche comunità del Goceano, era preparata durante i momenti di maggiore fatica, come la mietitura o la transumanza, diventando un alimento fondamentale per sostenere il lavoro delle famiglie.