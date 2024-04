Medas a “Filindeu” 

Questa sera su Videolina, alle 21, va in onda una nuova puntata di “Filindeu” condotta da Gianluca Medas, nella foto .

Tappa ad Anela che rappresenta un piccolo gioiello dell'entroterra sardo, un luogo dove il tempo sembra scorrere più lentamente e dove è possibile immergersi in un'atmosfera autentica, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. L’agricoltura, la pastorizia, l’allevamento e la produzione di vino sono le risorse principali da cui attingere per preparare pietanze ricche di sostanza. Ed è proprio da queste attività economiche che nascono le due ricette che hanno arricchito la puntata di oggi. Medas ha incontrato la signora Santina che, per la gioia del conduttore e della trupe, ha preparato is casadinas e su pane modde.