Successo ai campionati italiani di Danza sportiva a Rimini per il "Dance fitness" di Sinnai che ha conquistato medaglie d'oro con Greta Pau e Ludovica Puggioni, Sofia Abis e Martina Porcu. E ancora oro col gruppo Show dance over 17 classe U, col gruppo under 16 e classe U show dance e col gruppo open Production Show dance. Medaglia d'argento per Elena Abis, Ginevra Di Filippo e col gruppo under 11 Modern contemporary. Bronzo per Martina Porcu, Lucia e Chiara Serra. (r. s.)

