Medaglie in ricordo di due deportati di Orotelli e Gavoi 

Nell’ambito della Giornata della Memoria, il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, ieri ha consegnato le medaglie d’onore conferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ricordo di due cittadini deportati ed internati nei campi di prigionia tedeschi.

Alla presenza dei sindaci e di Istasac, l’Istituto per la storia dell’antifascismo e dell’età contemporanea nella Sardegna centrale, i riconoscimenti sono stati consegnati ai familiari di Pietro Andria, nato a Gavoi il 9 settembre 1917 e internato presso il campo di Hartmannsdorf-Chemnitz dal 9 settembre del 1943 al 13 aprile del 1945, e di Giovanni Maria Mereu, nato a Orotelli il 23 marzo del 1920 e internato a Horte-Dortmund dall’8 settembre 1943 al 15 luglio del 1945. Andria fu catturato in Grecia il 9 settembre del 1943 e trasferito nello stalag IV-F di Hartmannsdorf, dove fu avviato al lavoro coatto nella fabbrica di candele steariche. Fino all’estate del 1944 la sua famiglia non ebbe sue notizie. Mereu era al Genio minatori di stanza a Tirana e fu catturato l’8 settembre del 1943 e trasferito in Germania nel distretto di Dortmund. Due settimane dopo, fu catturato anche il fratello Antonio. Delle sorti di entrambi per lungo tempo la famiglia non riuscì ad avere notizie.

