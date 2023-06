Medaglie d’onore e onorificenze 

La piazza Mameli si tinge del tricolore per la festa della Repubblica. Ieri mattina, davanti a tutte le autorità, la consegna delle onorificenze ad Agnese Pasella della Prefettura, al vice questore Raffaele Braccale e al maggiore dei carabinieri Natale Velardi. Poi, in Prefettura, la medaglia d’onore ai familiari di 13 internati nei lager nazisti, 12 di Lodè e uno di Triei: Matteo Achenza, Pietro Canu, Francescangelo Carta, Alfredo Curreli, Luca Curreli, Angelo Deiana, Giovanni Michele Depalmas, Antonio Farris, Battista Piras, Pietro Piras, Michele Sanna, Antonio Secci e Giovanni Battista Usai. Il prefetto Giancarlo Dionisi sottolinea i valori della libertà e fa anche un richiamo al lavoro svolto a quello futuro, a iniziare dal Pnrr: «Nuoro, con la sua provincia, è un bel posto e occorre lottare per migliorarlo, renderlo al passo con i tempi, portarlo al livello delle altre realtà della Sardegna e del Continente, far sì che i giovani, i lavoratori, le famiglie, le imprese di questa comunità possano mettere a frutto le straordinarie potenzialità di cui questo meraviglioso territorio è indubbiamente ricco. Non lasciamo che la rassegnazione prenda mai il sopravvento».

Ad ascoltarlo in piazza Mameli tante presenze, dal generale Davide Marzinotto ai parlamentari Alessandra Todde e Pietro Pittalis.

