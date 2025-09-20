Medaglie d’onore ai deportati sardi 

Sette Medaglie d’Onore concesse, alla memoria, dal Presidente della Repubblica. Le ha consegnate ieri ai familiari di altrettanti militari e civili deportati e internati nei lager nazisti, il prefetto Giuseppe Castaldo al termine della cerimonia per la “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”.

Le medaglie alla memoria sono andate ad Antioco Cani, Salvatore Deiana, Giovanni Maffezzoni, Gavino Piga, Attilio Ricci, Giovanni Sulcis e Gigino Zuddas. Il Prefetto Castaldo ha sottolineato l’importanza dell’istituzione della ricorrenza del 20 settembre 1943, quando il regime nazista modificò lo status dei prigionieri di guerra italiani catturati dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 in quello di "internati militari", privandoli della protezione della Convenzione di Ginevra e costringendoli al lavoro coatto nell'economia bellica tedesca.

