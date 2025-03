«Medaglie a 2 carabinieri» 

L'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica per il maresciallo dei carabinieri Michele Manca e la Medaglia al valor civile al luogotenente Francesco Ruggiu, scomparso poche settimana fa. È la proposta che il sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu, ha avanzato al prefetto Salvatore Angieri, «per il grande coraggio ed il senso civico dimostrato» durante il tentativo di rapina del 2 febbraio 2024 nella filiale della Banca di Arborea presente a Santa Giusta in via Giovanni XXIII». Quel giorno due malviventi entrarono nella filiale minacciando il personale con una pistola. Tra i clienti in fila anche Francesco Ruggiu che riuscì a immobilizzare uno dei rapinatori. Nel giro di breve tempo il maresciallo dei Carabinieri Michele Manca, all'epoca comandante della stazione di Santa Giusta, arrivò sul posto in soccorso di Ruggiu, bloccando e disarmando il malvivente ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA