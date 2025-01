Medaglia Miracolosa,  progetto educativo 

Realizzare un progetto educativo-sociale in un contesto a rischio di povertà educativa in un centro per l’infanzia che preveda la gestione effettiva della scuola e servizi educativi e integrativi bambini da zero a sei anni e altri servizi a supporto della genitorialità.

È l’obiettivo del Comune che ieri ha pubblicato un avviso nel sito istituzionale con l’avvio della procedura per individuare soggetti del Terzo Settore con i quali co-progettare e realizzare specifici interventi in relazione alla gestione e organizzazione della scuola dell'infanzia comunale paritaria “Medaglia Miracolosa” situata nell'omonima piazza.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti nell'avviso, potranno candidarsi presentando il progetto e la documentazione richiesta, via PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it entro le 12 del 10 febbraio.Trascorso il termine, l’Amministrazione comunale avvierà una procedura comparativa per individuare le migliori proposte.

