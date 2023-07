Medaglia d’oro per l’arciere Debora Pinna ai campionati italiani 

Si arricchisce di un’altra medaglia d’oro il palmares di Debora Pinna, 26 anni, arciere di Portoscuso in forza alla società Arcieri Uras. Ai campionati italiani di tiro con l’arco, specialità campagna, che si sono svolti in Abruzzo, a Castel di Sangro, dal 20 al 24 luglio, Debora Pinna si è aggiudicata il primo posto nella categoria Senior femminile arco olimpico, piazzandosi al quarto posto assoluto nel mixed team con Carlo Bertoni e al quarto posto negli assoluti contro Chiara Rebagliati, un’atleta della nazionale italiana. La passione di Debora Pinna per il tiro con l’arco risale al 2011 quando da giovanissima si è cimentata per la prima volta con l’arco, raggiungendo da subito risultati importanti. Dal 2019 Debora, che a Portoscuso gestisce un distributore di benzina, gareggia per l' Arceri Uras. «Sono contenta di questo risultato appena ottenuto ai campionati nazionali - dice Debora Pinna - anche altri miei compagni di squadra hanno ottenuto ottimi piazzamenti come Martina Del Duca, Carlo Bertoni e Asia Mura. Ora gli allenamenti continuano in vista dei campionati nazionali “targa a 70 metri”che si svolgeranno dal 24 al 27 agosto a Seravezza». C’è da scommettere che anche in quella occasione l’atleta portoscusese proverà a lasciare il segno.