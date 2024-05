Medaglia d’oro per la staffetta italiana mista 4X1500  

Gregorio Paltrinieri si riprende la scena con Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni e Andrea Filadelli vincendo la 4x1500 mista della seconda tappa della Coppa del mondo in acque libere.

A Golfo Aranci il capitano azzurro e il suo team hanno trionfato in un’ora 06’58”8 davanti alla Germania di Leonie Beck, Jeannette Spiwoks, Jonas Kusche e Niklas Frach (a 1”) e all’Ungheria di Kristof Rasovszky, Mira Szimcsak, Bettina Fabian e David Betlehem (a 1”30). La pioggia ritarda la gara ma non rovina la festa italiana, completata dal quinto posto della seconda squadra con Barbara Pozzobon, Sofie Callo von Platen, Mario Sanzullo e Dario Verani. «Distanze più corte in mare le nuoto sempre meglio», commenta Paltrinieri, che ha chiuso la 10 km maschile al 33° posto, «venerdì ho accusato un po’ troppo la temperatura fredda dell'acqua, stavolta è stato tutto perfetto. Ovviamente, alle Olimpiadi dovrò e proverò ad andar forte nella 10 km, perché alternative non ce ne sono, ma la staffetta e la 5 mi vengono sempre bene: sono contento di aver disputato la prova, dalla quale, oltre alla vittoria, mi porto via ottime sensazioni».

