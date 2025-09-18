Medaglia d’oro per il Monteterno di Marrubiu 

Riconoscimento internazionale per la storica realtà casearia di Marrubiu “Murgia Sergio S.r.l.”, che alla 7ª edizione del Concorso Mondial du Fromage di Tours - Francia, ha conquistato la medaglia d’oro con il suo Monteterno, formaggio ovino a pasta dura stagionato dai 6 ai 12 mesi.

Il concorso, organizzato in collaborazione con la Guilde Internationale des Fromagers, è tra i più prestigiosi appuntamenti per i professionisti del settore lattiero-caseario. L’evento è stato ospitato a Tours dal 14 al 16 settembre.

La giuria, composta da circa 320 esperti internazionali e presieduta da Roland Barthelemy, Prevosto della Guilde, ha valutato quasi 1.900 formaggi provenienti da tutto il mondo, assegnando all’Italia 11 ori complessivi. Tra questi, uno solo è stato vinto in Sardegna dalla Murgia Formaggi. L’azienda ha inoltre ottenuto una seconda medaglia di bronzo con il formaggio Selvaggio. Fondata nel 1986, la Murgia Formaggi vanta quasi 40 anni di esperienza.Negli anni, l’azienda ha investito costantemente in ricerca e sviluppo, innovando senza perdere il legame con le tradizioni locali. «La sostenibilità rappresenta un valore fondante: latte selezionato da stalle di fiducia, utilizzo di energie rinnovabili e pratiche produttive a basso impatto ambientale caratterizzano ogni fase della lavorazione», fanno sapere dall’azienda.

