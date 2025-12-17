Medaglia d’oro in memoria di Silvio Olla 

Un riconoscimento per tutto quanto svolto nel corso della loro carriera: la Sardegna ha celebrato due nuovi ufficiali e undici cavalieri, nella cerimonia di consegna in Prefettura delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il momento più toccante ha riguardato la consegna della medaglia d’oro per “Vittima di terrorismo” a Ruggero Olla in memoria del figlio Silvio, morto il 12 novembre 2003 nella strage di Nassiriya. Un lungo applauso è partito spontaneo più volte all’interno della sala del Consiglio al Palazzo del Governo, per ricordare il maresciallo capo della Brigata Sassari originario di Sant’Antioco.

Il ricordo

A parlare in rappresentanza della famiglia di Silvio Olla è il fratello Francesco, generale di Corpo d’Armata. «Ringrazio tutti i sardi, che in questi lunghi 22 anni ci sono sempre stati vicini e non si sono dimenticati mai di mio fratello», le sue parole visibilmente emozionato al termine della cerimonia.

«Con loro la Brigata Sassari e il 151° reggimento – ha poi aggiunto –, che si sono sempre presi cura di noi e della nostra famiglia ma soprattutto di onorare la memoria di Silvio. Per noi lui è sempre vivo: non lo definirei un eroe, ma un simbolo per tantissimi comuni non solo in Sardegna».

Il significato

Le onorificenze vengono conferite dal presidente della Repubblica a cittadini italiani che si sono particolarmente distinti nel campo sociale e lavorativo. A consegnarle, ieri mattina, il prefetto uscente di Cagliari Giuseppe Castaldo. «La Sardegna è una terra straordinaria, che mi ha accolto molto bene: mi sono sentito a casa», il suo saluto. «C’è stata una proficua collaborazione con tutte le istituzioni del territorio e le associazioni. Vi ringrazio per l’aiuto che mi avete dato in questi 15 mesi».

I premiati

I nuovi ufficiali sono Lucio Mura, carabiniere in pensione e vice referente regionale di Ancri Sardegna, e Adriano Barbieri, ufficiale della guardia di finanza e capo sezione della Direzione investigativa antimafia di Cagliari.

Gli 11 cavalieri sono Giuliano Manca, maresciallo dell’aeronautica in pensione, Angelo Caruso, sottufficiale dei carabinieri in pensione, Gianfranco Desogus, dirigente sanitario chimico e tossicologico in pensione, Livio Putzolu, imprenditore agricolo in pensione, Roberto Ravagnan, comandante del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Sanluri, Cesare Salvo, luogotenente dei carabinieri che nella sua carriera ha partecipato alle operazioni di soccorso durante le alluvioni nel Sud Sardegna del 1999 e 2018, Alfredo Saviano, comandante del Comando legione carabinieri di Cagliari, Fausta Lorusso, avvocato dello Stato, Maria Elena Saba, funzionario amministrativo della Corte dei Conti in pensione, Roberto Zanghì, capitano della guardia di finanza in servizio al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari, e Salvatore Antonino Scriva, ispettore superiore del Corpo forestale della Sardegna.

L’orgoglio

Per ufficiali e cavalieri è grande il senso di onore per il riconoscimento. «Un’enorme soddisfazione», dice Lucio Mura, carabiniere che ha aiutato a contrastare il traffico di droga, la criminalità organizzata e i reati contro la Pubblica amministrazione. «Ho fatto il sottufficiale dell’Arma per anni, con diverse missioni estere, e sono stato presidente dell’Ancri di Alghero. Sono sempre in giro per il mondo».

Il dottor Gianfranco Desogus, di Iglesias, è un’eccellenza in campo medico-sanitario: «Gratifica anni di sofferenza e fatica, con tanti risultati», il suo orgoglio. «È il compimento di una chiamata vocazionale. Ho iniziato a Pomezia e poi mi sono spostato a Barcellona, prima di tornare in Sardegna per occuparmi di progetti di riqualificazione del Ssn e altre attività di ricerca per la tutela della salute dei lavoratori. La mia esperienza dimostra come nell’Isola è possibile rientrare, non soltanto andare via».

