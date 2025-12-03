VaiOnline
Sant’Antioco.
04 dicembre 2025 alle 00:26

Medaglia d’oro  in memoria di Silvio Olla 

Il 17 dicembre, nella sede della Prefettura a Cagliari, il Prefetto Giuseppe Castaldo, consegnerà la medaglia d’oro conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla memoria di Silvio Olla, ai familiari del maresciallo della Brigata Sassari caduto nell’attentato del 12 novembre 2003 a Nassiriya. L’onorificenza, annunciata nelle cerimonie del 22esimo anniversario della tragedia, rappresenta un riconoscimento ufficiale alla memoria del sottufficiale e, più in generale, a tutte le vittime italiane del terrorismo. Quel tragico giorno 28 persone persero la vita: 19 erano italiani, 12 carabinieri, 5 soldati (tra cui Olla) 2 civili e 9 iracheni. Silvio Olla, originario di Sant’Antioco, era un giovane maresciallo capo di 32 anni in servizio al 151esimo Reggimento della Brigata Sassari. Il riconoscimento che verrà consegnato ai suoi familiari «è un segno tangibile di gratitudine dello Stato nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita in nome del dovere e della pace». Con questa cerimonia, l’Italia rinnova non solo il ricordo individuale di Olla, ma riafferma l’impegno collettivo di onorare tutte le vittime del terrorismo, compresi i caduti nelle missioni per affermare la pace. (s. g.)

