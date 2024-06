Medaglia d’oro alle vittime del terrorismo   

La corona di fiori in omaggio ai caduti, il tricolore nel bastione di Saint Remy e la consegna delle medaglie d’oro per le vittime del terrorismo e delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Queste le iniziative previste per oggi, in città, in occasione del 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

Si inizia alle 9,30 davanti al monumento ai caduti di piazza Martiri d’Italia per la deposizione di una corona in omaggio ai caduti. Lo spostamento poi subito dopo, alle 9,45, al Bastione di Saint Remy per la cerimonia di dispiegamento del tricolore, con schieramento del reparto interforze: qui il prefetto Giuseppe De Matteis leggerà il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai prefetti d’Italia. Alle 10, alla Passeggiata Coperta del Bastione, la consegna delle medaglie d’oro per le vittime del terrorismo e delle onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

