Medaglia d’oro a Roma per le olive di Luigi Deias 

Premio 2024 “Nonna Oliva”: sono due i prodotti di Gonnosfanadiga tra le eccellenze italiane. Il concorso nazionale, promosso da Assaggiatori Olio, durante la cerimonia a Roma, ha assegnato due medaglie d’oro all’azienda agroalimentare di Luigi Deias. Una per la categoria “Olive verdi al naturale” e l’altra per “Olive condite a scabecciu”. «Essendo figlio di contadini – dice Deias – ho ereditato la passione per la terra, come pure mia moglie, Renata Casti. Siamo partiti con 27 piante, adesso ne abbiamo oltre 4 mila». Azienda modello e multifunzionale di 30 ettari, 14 riservati alla produzione di biomassa da eucaliptus. ( s. r. )

