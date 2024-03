Medaglia d’onore per tre marittimi 

Tre medaglie d’onore per lunga navigazione sono state consegnate a Carloforte, durante una cerimonia che si è svolta in Municipio, presieduta dal direttore marittimo di Cagliari, contrammiraglio Mario Valente, che consegnato personalmente le benemerenze ai tre marittimi. Le medaglie d’onore sono state consegnate a tre carlofortini che per anni hanno lavorato nella marina mercantile, un’attività che parte delle tradizioni più radicate dell’isola di San Pietro. Si tratta di Pietro Onorato, Giovanni Serventi e Matteo Feola, iscritti nelle matricole della Capitaneria di Cagliari.

«I premiati - si legge in una nota della Guardia Costiera di Carloforte - avendone maturato i requisiti, sono stati insigniti con medaglie d’onore per lunga navigazione a coronamento della loro intensa vita professionale a bordo delle unità della marina mercantile». L’isola di San Pietro, tradizionalmente, conta un numero elevato di lavoratori imbarcati. Dopo una lunga navigazione nella marina mercantile è possibile richiedere il riconoscimento della medaglia d’onore. Alla cerimonia in aula consiliare hanno preso parte il sindaco di Carloforte Stefano Rombi e il comandante del porto di Carloforte, il tenente di vascello Giulio Martorella.

RIPRODUZIONE RISERVATA