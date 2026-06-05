Medaglia della Camera agli Istentales 

Cerimonia alla Camera dei deputati, a Roma, per la consegna al gruppo Istentales della medaglia. Il riconoscimento alla band nuorese giovedì è arrivato per i trent'anni di attività. Nell’occasione è stato presentato il docufilm “Istentales, 30 anni di musica sotto le stelle”. La cerimonia ha coinvolto il regista Francesco Sardella, i componenti della band Gigi Sanna, Francesco Caboni, Luca Floris, Sandro Canova, Francesco Lai e Tonino Maccari, i parlamentari Paolo Trancassini, Salvatore Deidda, Federico Mollicone, il sottosegretario al ministero della Cultura Giampiero Cannella, Leandro Ventura del ministero, Bastianino Mossa della Fasi, e Martina Semenzato, presidente della commissione parlamentare Femminicidio che ha così commentato: «Sono particolarmente emozionata per una canzone che urla alla lotta alla violenza di genere: “Promesse mascherate” degli Istentales. Nasce dalle radici della Sardegna ma parla a tutta la nazione. La violenza di genere ha un alleato in più che è la musica. Questa canzone parla sì di Sardegna, ma ance di vento, di donne, di uomini perché il gruppo che ha voluto fortemente questa canzone è un gruppo di uomini. È un messaggio forte. La musica arriva al cuore, all’anima, soprattutto a tutti e a tutte noi».

RIPRODUZIONE RISERVATA