Meccanico schiacciato  dalle ruote del camion che stava riparando 

INVIATO

Elmas. A tradirlo, molto probabilmente, l’amore per il suo lavoro. E una tragica distrazione che ha provocato la morte di Stefano Deiana, 57 anni, cagliaritano residente a Capoterra, dipendente della Carvi srl, officina specializzata nella riparazione di mezzi pesanti, in via delle Miniere, nella zona industriale di Elmas. La tragedia si è consumata tra le 12.30 e le 13 di ieri: terminata la riparazione su un camion ribaltabile Aversano, dotato di gru, il mezzo aveva imboccato in retromarcia lo scivolo d’uscita. Forse, a quel punto, Deiana si è reso conto che c’era da effettuare un ultimo intervento. E si è infilato sotto il mezzo pesante, insieme a un collega, il senegalese Abdoulaye Lo, 27 anni, residente a Cagliari.

La tragedia

Difficile ricostruire che cosa sia accaduto in quegli istanti: forse l’autista del mezzo pesante, un quarantasettenne residente a Decimoputzu, risalito a bordo, non si è accorto della presenza dei due uomini sotto il camion e sarebbe ripartito. Secondo un’altra ricostruzione, invece, il conducente avrebbe tolto il freno a mano e il mezzo, trovandosi in un tratto di leggera discesa, si sarebbe mosso all’indietro. Nonostante la velocità moderata, le ruote del camion hanno schiacciato Deiana provocandone il decesso: inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto sul posto in pochi minuti. Il collega di lavoro, invece, ha riportato solo lesioni non gravi ed è stato trasportato al Brotzu.

Le indagini

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono arrivati i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, insieme al personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari (il servizio antinfortunistico della Asl che opera anche in Procura), per effettuare un sopralluogo e raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre l’autista del mezzo pesante è stato portato alla stazione dei carabinieri di Elmas per essere interrogato. Dopo la segnalazione dell'incidente, il sostituto procuratore Gaetano Porcu, pm di turno, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo (al momento contro ignoti). Solo dopo l’informativa di Spresal e dei carabinieri, la Procura deciderà se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati.

Le reazioni

Difficile ricostruire che cosa è accaduto anche perché i colleghi di lavoro di Deiana, terminati i rilievi da parte dei carabinieri e degli ispettori della Spresal, si sono rinchiusi all’interno dell’officina evitando contatti con l’esterno. Anzi, uno di loro si è mostrato minaccioso nei confronti dei presenti. Impossibile, dunque, ricostruire la vicenda attraverso il racconto dei testimoni.

La vittima

Un gran lavoratore, una persona estremamente simpatica e gioviale, soprannominato Jerry per la sua somiglianza con Jerry Calà, Deiana era quasi sempre il primo meccanico che i clienti incontravano in officina. Dopo la separazione, si era trasferito a Capoterra e aveva preso l’abitudine di trattenersi in officina ben oltre l’orario di lavoro e, in particolare, durante la pausa pranzo. Una passione per il lavoro testimoniata anche dal fatto che la foto di copertina della sua pagina Facebook mostra proprio l’officina di Elmas.

RIPRODUZIONE RISERVATA